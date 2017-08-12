ФК «Севастополь» стал чемпионом Крыма по футболу

В Симферополе 12 августа состоялся Суперкубок Премьер-лиги аннексированного Крыма, в котором ФК «Севастополь» победил ФК «Евпатория» со счетом 3:1. Об этом сообщает пресс-служба Крымского футбольного союза.

О подробностях матча на сайте не сообщается.

В конце 2014 года Союз европейских футбольных ассоциаций запретил крымским клубам участвовать в чемпионате России. При содействии УЕФА в 2015 году был создан Крымский футбольный союз. Штаб-квартира союза располагается в Симферополе.

С августа 2016 года возобновлена работа Федерации футбола Крыма на материковой части Украины.