В Керчи отчитались о ликвидации авиабомбы времен Второй мировой войны

В крепости «Керчь» ликвидировали фугасную авиационную бомбу времен Второй мировой войны. Как сообщила 12 августа пресс-служба российского управления МЧС по Крыму, вес бомбы составлял 500 кг в тротиловом эквиваленте.

«Бомба была успешно извлечена, погружена на специальный автомобиль и доставлена на полигон. Там, с соблюдением всех мер безопасности, взрывоопасный предмет был уничтожен. Контролируемый подрыв прошел по плану и с соблюдением всех мер предосторожности», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что силами 8-ми пиротехнических расчетов обследована территория крепости общей площадью 38,455 га, в результате чего было обнаружено и уничтожено около 15 тысяч взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

В марте общественный совет аннексированной Керчи одобрил строительство военно-патриотического парка «Патриот» на базе форта Тотлебен. Проект предусматривает демонстрацию образцов советской и российской военной техники.

Ранее военно-патриотический парк «Патриот» планировали построить возле горы Гасфорта близ Севастополя. Против этого выступили местные жители, экологи, архитекторы, краеведы. За строительство парка «Патриот» высказывались члены московской организации байкеров «Ночные волки», члены «народного ополчения» Крыма.

Крепость «Керчь» (форт Тотлебен) – памятник фортификационного строительства XIX века, является достопримечательностью Керчи и Крыма. По территории крепости проводятся туристические экскурсии. Некоторые подземелья до сих пор мало исследованы. Во время Второй мировой войны там находился военный гарнизон и склады с вооружением и взрывчаткой.