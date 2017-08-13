Роспотребнадзор напомнил о запрете на продажу арбузов вдоль крымских автодорог

В подконтрольном Москве управлении Роспотребнадзора по Крыму напомнили о запрете на продажу арбузов и дынь вдоль дорог полуострова. Как сообщается на сайте ведомства, в таких местах «несанкционированной торговли» продаются бахчевые, которые не прошлий необходимую санитарную экспертизу.

«На санкционированном месте реализации бахчевых культур в наличии должен быть полный пакет сопроводительных документов, подтверждающий качество и безопасность бахчевых культур, у продавца должна быть на рабочем месте личная медицинская книжки, информация о юридическом лице, реализующем арбузы, вывеска с указанием времени работы, весы», – проинформировали в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено – в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы.