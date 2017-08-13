Каракас обвиняет Трампа в нарушении суверенитета

Власти Венесуэлы решительно отвергают возможность военного вмешательства Вашингтона из-за обострения политического кризиса в этой стране. В Каракасе расценивают слова президента США Дональда Трампа как «акт враждебности» и угрозу стабильности в регионе.

12 августа на встрече с иностранными дипломатами в Каракасе министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса назвал слова Трампа посягательством на суверенитет страны и нарушением международного права и Устава ООН. На встрече присутствовал председатель дипломатического представительства США в Каракасе Ли Маккленни.

Накануне во время выступления в Нью-Джерси Трамп не исключил возможность военного вмешательства в Венесуэле.

В тот же день пресс-секретарь Белого дома Сара Гакаби Сандерз отклонила просьбу венесуэльского президента Николаса Мадуро о телефонном разговоре с Трампом, заявив, что это станет возможным только после «восстановления демократии» в стране. В обнародованном заявлении Белого дома говорится, что президент США требует, чтобы Мадуро уважал Конституцию Венесуэлы, провел свободные и честные выборы, освободил политических заключенных и прекратил нарушение прав человека.