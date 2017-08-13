В Виннице общественники добиваются отмены запрета мусульманкам фотографироваться на документы в хиджабе

Переселенцы из Крыма, проживающие в Винницкой области, намерены продолжать борьбу за отмену запрета мусульманкам фотографироваться в хиджабах для внутренних и загранпаспортов граждан Украины. Об этом Крым.Реалии сообщил председатель общественной организации «Ветан» Эскендер Анафиев.



По его словам, юридические механизмы отмены этого запрета пока не определены. «Адвокаты думают, но пока ничего не придумали», – говорит он.



Анафиев считает, что борьба за отмену запрета мусульманкам фотографироваться для документов в платке может быть успешной при поддержке народных депутатов Украины, представляющих интересы крымских татар в Верховной Раде Украины, а также общественных и религиозных деятелей. «Это надо, чтобы Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров, Ислямов (Ленур – КР), муфтии и имамы подключались», – считает он.



В «Ветане» подали жалобу в Госмиграционную службу относительно указанного запрета. В ведомстве прислали ответ, в котором настаивают на законности и обоснованности этого запрета.



«Государственный экспертно-криминалистический центр МВД сообщил, что фотографирование в платках значительно усложняет портретное исследование, а в отдельных случаях делает идентификацию невозможной», – говорится в ответе за подписью заместителя главы ведомства Татьяны Никитиной.



«Ветан» ранее сообщал об отказе Госмиграционной службы принимать фото мусульманок в хиджабе для оформления документов, включая биометрические паспорта для выезда заграницу.



Начиная с марта 2014 года в Виннице и Винницкой области поселились несколько сотен переселенцев из числа крымских татар, которые создали общественное объединение «Ветан».