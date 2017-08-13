В Симферополе устроили полеты тарелок и боролись за «оранжевый мяч»

В Симферополе отметили российский День физкультурника.



Как сообщает пресс-служба подконтрольной России администрации города, праздничные мероприятия проходили в Детском парке города.

В программе мероприятия были показательные выступления воспитанников городского подростково-молодежного центра и Федерации черлидинга Крыма.



Кроме того, в рамках праздника в Симферополе состоялись всероссийские соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч», по мини-футболу, мастер-классы по теннису, волейболу, настольному теннису, боксу, борьбе самбо, дзюдо, фехтованию.



Также горожане участвовали в фестивале летающих тарелок «фрисби».



«Из года в год количество горожан занимающихся спортом увеличивается. Со своей стороны городская власть также этому способствует: в городе открываются спортивные объекты, идет работа по монтажу спортивных площадок ГТО», – заявил заместитель главы администрации города Юрий Тур.



День физкультурника в России празднуется ежегодно во вторую субботу августа. Праздник был учрежден указом президиума Верховного Совета СССР в 1980 году. В Крыму этот праздник отмечают с 2014 года.



Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.



Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».