В Киеве в воскресенье будут продавать картины ради политзаключенных

В воскресенье, 13 августа, в Киеве состоится благотворительный аукцион в поддержку украинских политузников, которые удерживаются в России.



Как сообщают организаторы, это будет вторая попытка провести мероприятие. Изначально аукцион должен был состояться 27 июля, но его перенесли из-за неблагоприятных погодных условий.



13 августа аукцион стартует в 18:00 в столичном кафе «Пицца «Ветерано». Его организовывают советник министра иностранных дел Украины по вопросам политзаключенных Геннадий Афанасьев и общественная организация «Евромайдан-Крым».



«С момента начала оккупации Крыма и войны на востоке Украины более 48 наших граждан стали заложниками Российской Федерации. Они безосновательно удерживаются в российских тюрьмах, некоторые даже уже осуждены по необоснованным обвинениям к лишению свободы на десятки лет. Украинские политзаключенные в России не имеют надлежащей финансовой поддержки. Наш общественный долг – морально и финансово поддержать их!», – отмечают организаторы.



Лоты для аукциона – вышитые картины – предоставила мастерица, переселенка из аннексированного Крыма. Стартовые цены на них – от 500 гривен.



Все средства, вырученные от их продажи, пойдут на поддержку политзаключенных украинцев и подарки им ко Дню независимости Украины. Всего организаторы планируют помочь 48 политзаключенным.