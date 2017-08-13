Власти Коктебеля ровняют дорогу к началу фестиваля Киселева

В поселке Коктебель проходят работы по грейдерованию дороги, ведующей к фестивалю Koktebel Jazz Party, который организовывает на полуострове российский телеведущий Дмитрий Киселев.



Как сообщает пресс-служба подконтрольной России администрации Феодосии, работы ведутся по заданию Коктебельской поселковой администрации.



«В рамках подготовки к международному джазовому фестивалю «Koktebel Jazz Party» Коктебельской поселковой администрацией организованно мероприятие по грейдерованию дороги по улице Арматлукская и дороги, ведущей к холму Юнге», – говорится в сообщении.



Проведение Фестиваля Koktebel Jazz Party запланировано с 18 по 20 августа в поселке Коктебель.



В этом году организаторы анонсируют приезд 14 музыкальных коллективов из США, Бразилии, Германии, Франции, Швейцарии, Кореи и других стран мира.



Россию на фестивале должны представить джазмен и композитор Давид Голощекин, коллектив Brill Family и трубач Валерий Пономарев.



Ранее в Коктебеле проводили фестиваль Koktebel Jazz Festival. Однако после российской аннексии полуострова фестиваль переехал на материковую часть Украины. В этом году фестиваль пройдет в 15-й раз – с 24 по 27 августа. На материковой части Украины фестиваль пройдет в четвертый раз.