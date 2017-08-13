За сутки на Донбассе погиб украинский военный, ранены двое – штаб АТО

У штабе АТО сообщают, что за прошедшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе один украинский военный погиб, двое ранены, еще шестеро – травмированы.

Как сообщает Радіо Свобода со ссылкой на пресс-центр штаба, на приморском направлении поддерживаемые Россией боевики из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали укрепления украинских военных неподалеку от Водяного.



Вследствие этих обстрелов один украинский военный погиб, еще один ранен, сообщают в штабе.

По данным украинских военных, большинство обстрелов за прошлые сутки зафиксированы на луганском направлении.

«Вечером дважды из пулеметов противник обстреливал подступы к Крымскому. А из минометов калибра 82 миллиметра преступники накрывали наших бойцов неподалеку от Новотошковского, Новоалександровки и Катериновки. Также боевики активно применяли минометы разных калибров в районе Троицкого», – говорится в сообщении.



В общем за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования на Донбасса 17 раз нарушали перемирие, утверждают в штабе АТО.

В группировке «ДНР» на данный момент не сообщают об оперативной ситуации на территории, которую они контролируют.



В группировке «ЛНР» заявляют, что украинские военные за прошедшие сутки девять раз нарушили режим тишины.

О перемирии в зоне конфликта на Донбассе стороны договаривались неоднократно. В последний раз оно должно было наступить с 24 июня на время уборки урожая – до 31 августа. До сих пор ни разу режим прекращения огня не соблюдался.



При этом стороны каждый раз отрицают свою вину в нарушениях и обвиняют друг друга в провокациях.