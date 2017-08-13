В Евпатории на пляжи выбросило тонны водорослей

Крупные скопления морских водорослей в этом году стали проблемой для городских пляжей Евпатории. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной России администрации города.

«Этим летом настоящей проблемой для городских пляжей Евпатории стали морские водоросли (камка), которые после шторма в большом количестве выбросило на берег. На большинстве центральных пляжей арендаторы оперативно справились с морской травой», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, на пляже «Акватория» за несколько дней убрали почти 200 тонн водорослей. К работам привлекли несколько десятков человек. «Водоросли, как и положено, собирали и вывозили в море на расстояние 900 метров от берега», – уточняют в администрации.

Не смогли пока очистить пляжи в поселке Заозерное. «Здесь вопрос очистки пляжей стоит наиболее остро. Ширина полосы водорослей достигает 8-12 метров. Арендаторы пляжей не в состоянии убрать их самостоятельно. У них нет таких доходов, как, например, на центральных городских пляжах. К решению этого вопроса подключатся муниципальные службы», – отмечают в пресс-службе.

Подконтрольные России власти города потребовали очистить все пляжи региона, на которых проблема пока не решена.