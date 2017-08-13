В Севастополе к началу учебного года обещают обезопасить школы

В Севастополе пешеходные переходы, прилегающие к детским садам и школам, оборудуют дополнительными элементами безопасности. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного России правительства города.

«Переходы около образовательных учреждений – это зона ответственности директоров садов и школ. Именно руководители должны выступать с инициативой об установке искусственных неровностей, ограждений, дополнительных дорожных знаков и обращаться с предложениями в профильный департамент правительства. Это взаимодействие должно вестись максимально интенсивно и давать необходимый результат», – заявил глава ведомства Дмитрий Овсянников.

В свою очередь, главный инженер государственного бюджетного учреждения «Севастопольский Автодор» Дмитрий Ягунов пообещал, что к началу учебного года в городе установят более 800 метров пешеходных ограждений и около 230 дорожных знаков.

По данным пресс-службы, в этом году в рамках ежегодной городской акции «Засветись» планируется выдать светоотражающие элементы 10 тысячам школьников.