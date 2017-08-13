У острова Суматра в Индонезии произошло сильное землетрясение

Сильное землетрясение произошло на побережье индонезийского острова Суматра утром 13 августа.

Как сообщает Радіо Свобода, землетрясение ощущается в сотне километров от Сингапура.

Геологическая служба США заявляет о землетрясении магнитудой 6,4 балла с центром около 74 километров на запад от прибрежного города Бенгкулу.

В результате землетрясения предупреждение о цунами не объявлялось.

Официальный представитель агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий в индонезийском приморском городе Паданг сказал, что местные жители были напуганы землетрясением.

Телеканал Channel NewsAsia сообщил, что получил звонки от жителей Сингапура, который располагается в 590 километрах от Бенгкулу. Они заявляли, что ощущают землетрясение.