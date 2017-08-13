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Новости

У острова Суматра в Индонезии произошло сильное землетрясение

Местные жители возле мечети, разрушенной во время землетрясения на севере Суматры, январь 2016 года

Сильное землетрясение произошло на побережье индонезийского острова Суматра утром 13 августа.

Как сообщает Радіо Свобода, землетрясение ощущается в сотне километров от Сингапура.

Геологическая служба США заявляет о землетрясении магнитудой 6,4 балла с центром около 74 километров на запад от прибрежного города Бенгкулу.

В результате землетрясения предупреждение о цунами не объявлялось.

Официальный представитель агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий в индонезийском приморском городе Паданг сказал, что местные жители были напуганы землетрясением.

Телеканал Channel NewsAsia сообщил, что получил звонки от жителей Сингапура, который располагается в 590 километрах от Бенгкулу. Они заявляли, что ощущают землетрясение.

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