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В Феодосии устроят недельный фестиваль еды и музыки

Иллюстрационное фото

В Феодосии с 15 по 20 августа состоится фестиваль еды и музыки «Городской пикник».

Как сообщает пресс-служба подконтрольной России администрации города, мероприятие пройдет на Привокзальной площади.

«На фестивале можно будет увидеть поединки мастеров крымской Федерации бокса и поучаствовать в мастер-классах, попробовать кулинарные шедевры лучших крымских и краснодарских поваров. «Городской пикник» будет интересен и взрослым, и детям», – говорится в сообщении.

В рамках мероприятия запланированы выступлениями музыкантов Крыма и соседней России, а также праздничная ярмарка.

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