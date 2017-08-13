В Севастополе к байк-шоу «Хирурга» косят траву и оборудуют парковки

Подконтрольные России власти Севастополя активно готовятся к началу байк-шоу «Русский реактор», который организовывает основатель российского байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов («Хирург»).



Как сообщает пресс-служба подконтрольного России правительства города, к решению вопросов, связанных с обеспечением безопасности, подключены МЧС, МВД и департамент здравоохранения.



«На данный момент текущий момент на месте проведения мероприятия выполняется покос травы, отрабатывается вопрос вывоза мусора. Также организаторы прорабатывают возможность увеличения парковочных мест», – говорится в сообщении.



По данным пресс-службы, к месту проведения байк-шоу гости смогут добраться общественным транспортом – автобусы будут курсировать от площади Ушакова и остановки «5-й км» (в районе рынка «Южный»).

С 18 по 19 августа на горе Гасфорта в аннексированном Севастополе пройдет байк-шоу «Русский реактор». В нем примут участие гости из других стран, утверждает пресс-служба российского правительства города.

На сцене ожидается выступление российских рок-звезд, в том числе Вячеслава Бутусова, Ольги Кормухиной, Владимира Кузьмина, групп «Декабрь», «Пилот», 7Б, «Черный кофе», «Кипелов» и других. Помимо рок-музыкантов, в кульминационной части программы 18 августа примет участие пианист Юрий Розум.



На 19 августа запланирована масштабная спортивная программа. В районе горы Гасфорта пройдут соревнования по смешанным боевым искусствам, в частности, отборочный тур чемпионата России по MMA. Помимо этого, спортсмены покажут свое мастерство на воде.

Александр Залдостанов входит в перечень лиц, на которых распространяются санкции США и Канады, введенные из-за российской агрессии украинского Крыма.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».