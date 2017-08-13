В Крыму для людей с инвалидностью оборудованы 69 пляжей – министр

В Крыму на 69 пляжах из 425 созданы условия для пребывания инвалидов и других маломобильных групп населения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма подконтрольного России правительства Крыма со ссылкой на министра Вадима Волченко.



«Достаточно ли сделано в Крыму для обустройства пляжей для людей с ограниченными возможностями? Нет, конечно, недостаточно. Еще много необходимо сделать. И наша задача – сконцентрировать все усилия и продолжить работу в этом направлении», – заявил Волченко.



По его информации, пляжи для людей с ограниченными возможностями расположены в 12 регионах полуострова: 22 пляжа – в Евпатории, 17 – в Ялте, 10 – в Феодосии, восемь – в Судаке, три – в Бахчисарайском районе, по два – в Керчи и Сакском районе, по одному – в Алуште, Саках, Ленинском, Симферопольском и Черноморском районах.



Эти пляжные территории, как утверждает министр, оборудованы специальными пешеходными дорожками, пандусами для съезда на пляж, перилами для спуска людей в воду, кабинками для переодевания, душевыми кабинами, теневыми навесами, туалетами для инвалидов, шезлонгами, кнопками вызова персонала, зонтами, ногомойками, питьевыми фонтанчиками, урнами.



Кроме того, предусмотрены места для парковки автотранспорта людей с инвалидностью.



