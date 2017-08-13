В Одессе «Марш равенства» прошел без инцидентов

В Одессе завершилася акция в поддержку прав ЛГБТ- «Марш равенства». Инцидентов не было.

Как сообщает корреспондент Радіо Свобода, мероприятие прошло под усиленной охраной.

Правоохранители сопровождали участников марша, которые прошлись шествием от Воронцовского дворца до памятника Дюку.

В полиции сообщили, что в связи с проведением других массовых мероприятий по маршруту «Марша равенства» и для избежания конфликтов правоохранители вынуждены были на некоторое время изменить направление движения участников акции.

В прошлом году во время Марша равенства в Одессе, который состоялся вопреки запрету суда, произошла потасовка. После завершения шествия на участников акции напали несколько десятков неизвестных.



В результате потасовок никто не пострадал. Полиция задержала 20 человек которые пытались помешать проведенню «Марша равенства» в Одессе.

В июне в странах Европы и Запада проходили акции в поддержку ЛГБТ-сообществ. Подобная акция также прошла в Киеве.