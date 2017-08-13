Подробности пожара на базе отдыха в Форосе: уничтожены вещи московских туристов

В результате пожара на территории кемпинга «Крым» в Форосе, который произошел 8 августа, пострадали личные вещи и документы его московских отдыхающих. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования, науки и молодежи подконтрольного России правительства Крыма.



О пожаре ранее сообщали в подконтрольном России крымском главке МЧС, но подробности не разглашались.



По словам министра Натальи Гончаровой, в министерство поступила информация от управления образования подконтрольной России администрации Ялты о пожаре в кемпинге и пребывании там детей.



«Кемпинг «Крым» не заявлен как объект детского отдыха и оздоровления. В реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Крыма, кемпинг никогда не состоял», – утверждает Гончарова.



В связи с этим межведомственная рабочая группа проверила этот факт. По ее данным, в кемпинге были размещены 45 детей и 20 взрослых из Москвы, на момент возникновения пожара в нем находились 18 детей и четверо взрослых.



«Все они были эвакуированы. Пострадавших нет, пожаром частично уничтожены личные вещи и документы отдыхавших. Все дети и сопровождающие оперативно были размещены в детском оздоровительном лагере «Ласпи» в Севастополе, а затем перевезены в ООО «Санаторий имени Кирова» в Ялту», – говорится в сообщении.



Директор кемпинга «Крым» документы на размещение детей не предоставил, утверждают в министерстве.



По данному факту правоохранители проводят доследственную проверку. Предполагаемой причиной пожара рассматривается поджог.