В Одесской области погиб матрос украинских ВМС

Матрос Военно-морских сил Вооруженных сил Украины погиб в селе Егоровка Одесской области. Об этом сообщает пресс-центр Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.



По его информации, матрос погиб в свободное от несения службы время. Обстоятельства его смерти расследуются.



При этом советник начальника главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook заявил, что матрос погиб в день своего рождения «при непонятных обстоятельствах».



Он добавил, что причина смерти матроса будет установлена в понедельник, 14 августа, в рамках дополнительной независимой экспертизы.



