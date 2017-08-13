В Одесской области погиб матрос украинских ВМС

Матрос Военно-морских сил Вооруженных сил Украины погиб в селе Егоровка Одесской области. Об этом сообщает пресс-центр Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
По его информации, матрос погиб в свободное от несения службы время. Обстоятельства его смерти расследуются.
При этом советник начальника главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook заявил, что матрос погиб в день своего рождения «при непонятных обстоятельствах».
Он добавил, что причина смерти матроса будет установлена в понедельник, 14 августа, в рамках дополнительной независимой экспертизы.
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