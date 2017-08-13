В Керчи водители жалуются, что новая дорожная разметка заставляет их нарушать правила

В Керчи водители автомобилей жалуются на новую разметку, нанесенную дорожными службами на проезжую часть улиц. Об этом сообщает Керчь.ФМ.



По сообщениям водителей, разметка на городские дороги нанесена так, что при наличии припаркованных у обочины автомобилей их приходится огибать, выезжая через сплошную линию на встречную полосу движения, тем самым нарушая правила дорожного движения.



Водители присылают в редакцию видео, на которых запечатлены такие маневры.

Проблемная ситуация, в частности, сложилась на улице Советской.

В связи с этим водители рекомендуют подконтрольным России властям города обратить на это внимание и либо изменить разметку, либо установить соответствующие знаки, запрещающие парковку в определенных местах.