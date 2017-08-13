В Одессе анонсируют выступление российской поэтессы Астаховой из базы Миротворца

В воскресенье, 13 августа, в Одессе планируется выступление российской поэтессы Ирины Астаховой (псевдоним Ах Астахова).



Как сообщается на сайте местного клуба «Пляжник», Астахова намерена дать большой концерт, который начнется в 20:00. Эту информацию также распространяют профильные сайты, которые занимаются продажей билетов.



В то же время украинские активисты в соцсетях обращают внимание на то, что Ах Астахова в 2015 году выступала в оккупированном Крыму. В открытом доступе имеется видео с ее выступления в государственном академическом музыкальном театре Симферополя. За это она была внесена в базу Миротворца.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Ряд артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.



В украинском МИДе ранее обнародовали обращение, в котором предостерегли иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.