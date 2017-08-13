Украинское предприятие «Антонов» планирует выпустить 70 самолетов за пять лет – «Укроборонпром»

Госпредприятие «Антонов» планирует выпуск как минимум 70 самолетов на протяжении ближайших пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба госконцерна «Укроборонпром», в состав которого входит предприятие.

В «Укроборонпроме» отмечают, что согласно маркетинговому плану, емкость мирового рынка средних транспортных самолетов оценивается в 900 самолетов в ближайшие 15 лет, потому компания «Антонов» планирует поставить на протяжении пяти лет 20 самолетов АН-178 заказчикам из стран СНГ, Азии и Африки, а также Турции.

В госконцерне отмечают, что для «Антонова» был создан четкий маркетинговый план, который базируется на оценке специалистов, прогнозах независимых экспертов и ведущих компаний.

В декабре прошлого года госпредприятие «Антонов» представило первый исследованный образец нового транспортного самолета Ан-132D. В марте этого года самолет-демонстратор Ан-132D исполнил первый полет.

Госпредприятие «Антонов» основано в 1946 году. Основными направлениями его деятельности является создание и испытание новых исследуемых образцов авиационной техники, серийное производство и сопровождение летательных аппаратов. На предприятии работают более 13 тысяч сотрудников.