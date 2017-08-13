Иранский парламент выделил полмиллиарда долларов на ракетную программу

Парламент Ирана 13 августа одобрил выделение дополнительно более 500 миллионов долларов на дальнейшее развитие своей ракетной программы и финансирование элитного Корпуса стражей исламской революции. Об этом сообщил председатель меджлиса Али Ардашир Лариджани, передает Радио Свобода.

Министерство финансов США 28 июля расширило финансовые санкции в отношении шести иранских компаний, которые, по сведениям Вашингтона, поддерживают ракетную программу. Эти меры стали ответом на проведенное в Иране 27 июля испытание ракеты-носителя для вывода спутника в космос. Ракета типа «Симорг» может выводить на орбиту спутники весом до 250 килограммов. США резко осудили эти испытания, назвав их провокацией и нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.