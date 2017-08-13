Президент Литвы не отменяла встречи с Порошенко из-за Саакашвили – чиновник

Президент Литвы Даля Грибаускайте не отменяла встречу с украинским коллегой Петром Порошенко, поскольку такая встреча и не планировалась. Об этом 13 сентября написал в Facebook заведующий отделом Главного департамента информационной политики Администрации президента Украины Владимир Горковенко.

«Так называемый российский оппозиционер Константин Боровой породил фейковую мышь о том, что президент Литвы Даля Грибаускайте отказалась от встречи с Петром Порошенко якобы из-за апатрида Саакашвили. Может, лучше к врачу обратиться? Поскольку в ближайшее время встреча Порошенко и Грибаускайте не планировалась», – отметил Горковенко.

12 августа Боровой в видеозаписи на Youtube заявил о том, что Грибаускайте якобы отказалась от встречи с Порошенко.

«Постепенно, хоть и лето, поднимается волна в западных странах. Уже кто-то отказался... Президент Литвы отказался от встречи с Порошенко. Такой символический жест», – отметил Боровой.

Бывший председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили после прекращения его украинского гражданства может попасть в Украину только после оформления визы. Об этом заявил поздно вечером 10 августа заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

Михеил Саакашвили в Грузии находится в розыске по нескольким обвинениям, касающимся времени его президентства 2004-2013 годов. В Тбилиси заявляли, что будут добиваться его экстрадиции от любой страны, где он будет пребывать.

В последние годы он жил в Украине, где получил украинское гражданство и был назначен председателем Одесской областной государственной администрации. Киев отклонил запросы Тбилиси о его выдаче.

После отставки с этого поста Саакашвили стал резко критиковать власть Украины и заявлять о своих планах устранить ее. В конце июля стало известно, что президент Украины Петр Порошенко своим указом утвердил утрату Михеилом Саакашвили гражданства Украины – по сообщениям, из-за сознательного предоставления ложных сведений при получении украинского гражданства.

Сам Саакашвили на тот момент находился в США.