В Керчи ждут спортсменов из стран СНГ на чемпионат по виндсерфингу и кайтбордингу

С 21 по 27 августа в Керчи пройдет чемпионат Крыма по виндсерфингу и кайтбордингу. Ожидается, что на соревнования приедут более 50 спортсменов из соседней России и стран СНГ. Об этом сообщает пресс-служба Федерации парусного спорта аннексированного Крыма.

«Спортсмены на досках под парусом и на досках под кайтом, будут соревноваться в скорости прохождения различных дистанций. Соревнования, уже традиционно, будут проходить на базе отдыха «Пролив» рядом с Аршинцевской косой», – отметил президент организации Алексей Андруцкий.



В украинском МИДе ранее обнародовали обращение, в котором предостерегли иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».