В Иране задержали журналиста реформистского издания

Иранский журналист Сасан Агаей был арестован в Тегеране, сообщают СМИ.

В чем обвиняют журналиста, который сотрудничает с реформаторским ежедневным изданием Etemad, пока неизвестно.

Оппозиционный сайт Kalameh сообщает о том, что Агаей был задержан силами безопасности во второй половине дня 12 августа в столице Ирана.

По сообщениям, позже силовики обыскали дом журналиста и перевели его в тюрьму в Тегеране.

Мужчину арестовывали несколько раз, в том числе в 2009 году, в ходе подавления сопротивления, которое возникло после противоречивого переизбрания экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада.

Организация «Репортеры без границ» считает, что «Иран до сих пор остается среди пяти крупнейших тюрем» для медиа. Ранее в этом месяце организация заявила, что 10 журналистов и 17 общественных журналистов в настоящее время задержаны в Иране.