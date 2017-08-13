В центре Киева развернули самый большой в мире флаг Ичкерии

На площади Независимости в Киеве 13 августа военнослужащие отдельного президентского полка развернули национальный флаг Ичкерии. По словам инициаторов акции, этот флаг размером 22 на 33 метра является самым большим в мире.

Как отмечают организаторы, это мероприятие «символизирует то, что нашим врагам, несмотря на все их усилия, не удалось сломать нашу волю к победе и наш дух».

На акцию пришли бойцы батальона имени Джохара Дудаева и грузинского батальона. Также присутствовали представители крымскотатарского народа. «Я хочу от имени крымскотатарского народа, от имени всех украинцев, поздравить чеченцев, воюющих против российских войск. Вместе мы победим», – сказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Также на акцию пришла бывшая боец батальона имени Джохара Дудаева Амина Окуева. Она поблагодарила Украину за поддержку в борьбе за свободу Ичкерии.

Чеченская Республика Ичкерия – непризнанное государственное образование, существовавшее после распада СССР на части территории Чечено-Ингушской АССР. Оно фактически прекратило существование в 2000 году после победы федеральных войск России во Второй чеченской войне.

Российские силовики и спецслужбы убили во время боевых действий и в ходе спецопераций в пределах и за пределами России большую часть лидеров Ичкерии. В то же время Москва заключила договоренности с одним из бывших лидеров Ичкерии – Ахматом Кадыровым. После его убийства в результате теракта в 2004 году Чечней уже более 13 лет руководит его сын – Рамзан Кадыров.