«Таврия» сыграла вничью с лидером Второй лиги чемпионата Украины по футболу

В матче между возрожденным на материковой части Украины крымским футбольным клубом «Таврия» и командой «Мир» из Горностаевки (Херсонская область) в шестом круге Второй лиги чемпионата Украины по футболу не выявили победителя. Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщил вице-президент Федерации футбола Крыма Олег Комуняр.

«Матч закончился со счетом 0:0», – сказал Комуняр.

После 6 туров «Таврия» набирает 10 очков и занимает пятую сточку чемпионата.

Команда «Мир» из Горностаевки с 14 очками продолжает удерживать первое место.

Матч прошел в воскресенье, 13 августа, на домашнем стадионе команды «Мир» в Горностаевке в Херсонской области.

С августа 2016 года возобновлена работа Федерации футбола Крыма на материковой части Украины.

Симферопольский футбольный клуб «Таврия» в 2016 году включили в Чемпионат Украины среди любителей. Главным тренером команды назначен Сергей Шевченко, президент клуба – Сергей Куницын.

В ноябре 2016 года возрожденный на материковой части Украины футбольный клуб «Таврия» (Симферополь) подал заявку в комитет Федерации футбола Украины (ФФУ) на участие в процедуре аттестации профессиональных футбольных клубов на сезон 2017-2018 года.

До российской аннексии Крыма клуб играл в Премьер-лиге Украины.