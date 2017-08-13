По меньшей мере 45 человек погибли в результате оползня в Индии

По меньшей мере 45 человек погибли 13 августа в результате оползня, вызванного муссонными дождями в северной части Индии. Стихия унесла два пассажирских автобуса со склона на трассе в глубокую расщелину.

Полиция сказала, что автобусы были припаркованы на шоссе, и незадолго до оползня некоторые пассажиры вышли, чтобы поесть. Оползень погрузил автобусы в 800-метровое ущелье, полностью накрыв одно из транспортных средств.

Представители власти сообщили, что около 300 спасателей пытались раскопать один из автобусов из-под тонн валунов и грязи.

«45 тел были найдены в течение дня. Из них 14, все мужчины, были идентифицированы. Пять человек были спасены», – сообщил представитель спасателей.

Он также добавил, что число жертв может достичь 50.