Первая группа паломников отправится в хадж из Крыма в понедельник

В понедельник, 14 августа, в хадж в Саудовскую Аравию отправится первая группа паломников из аннексированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю крымского Госкомнаца.

Всего, по словам контролируемого Россией главы ведомства Заура Смирнова, в этом году в хадж из Крыма отправятся более 400 мусульман.

В 2016 году в хадж из Крыма отправились 360 человек.

Хадж является одним из пяти главных «столпов» ислама: каждый здоровый мусульманин должен осуществить это паломничество по крайней мере один раз в жизни.

ДУМКС после аннексии Крыма Россией в 2014 году перестал координировать свои действия с Меджлисом крымскотатарского народа. 19 ноября 2016 года представители 14 религиозных крымскотатарских общин на съезде в Киеве создали муфтият.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».