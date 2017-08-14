Россия-Турция: торговые войны продолжаются – Радио Крым.Реалии

Как развиваются российско-турецкие отношения в последнее время? Почему экс-прокурор аннексированного Крыма и депутат Госдумы России Наталья Поклонская так противится выходу в свет фильма российского режиссера Алексея Учителя «Матильда»? Как меняется российская политическая система на третьем президентском сроке Владимира Путина?

С 8.30 до 10.00 в эфире ток-шоу Радио Крым.Реалии ведущий Павел Казарин ищет ответы на эти вопросы с заместителем директора Центра ближневосточных исследований Сергеем Даниловым, политологом-востоковедом, профессором факультета общественных наук Карлова университета в Праге Эмилем Сулеймановым, российским культурологом, редактором отдела культуры журнала «Огонек» Андреем Архангельским, российским политологом Федором Крашенинниковым, российским политологом Александром Морозовым и российским политэмигрантом, доктором политических наук Михаилом Саввой.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.