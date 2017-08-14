Welt: Иран передал в Россию оружие для модернизации и обслуживания

Иран передал в Россию компоненты тяжелого вооружения вопреки санкциям Совета безопасности ООН. Вооружение из Ирана попало в Россию через Сирию, пишет Welt am Sonntag (воскресное приложение к Die Welt) со ссылкой на источники в западных спецслужбах. По данным издания, речь идет о модернизации и обслуживании имеющихся в Иране вооружений российского производства.

Как утверждает Welt am Sonntag, в июне два иранских самолета приземлились на авиабазе Хмеймим в Сирии, где базируется российская авиация. На самолетах доставили компоненты тяжелого вооружения для их дальнейшей транспортировки в Россию. Затем компоненты перевезли на грузовиках в порт Тартус в Средиземном море. Оттуда иранское вооружение 13 августа было доставлено в Новороссийск на российском корабле «Спарта III».

Welt am Sonntag публикует фотографию в своем официальном аккаунте в Твиттере, на которой, как утверждает издание, изображен иранский самолет на российской авиабазе Хмеймим. Дата, когда был сделан снимок, не сообщается.