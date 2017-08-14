Российская поэтесса Астахова выступила в Одессе, несмотря на гастроли в аннексированном Крыму

Российская поэтесса Ирина Астахова (псевдоним Ах Астахова) в воскресенье, 13 августа, выступила в Одессе, несмотря на протесты местных активистов из-за посещения ею ранее аннексированного Крыма. Об этом сообщает сайт «Думская».

В соцсетях публикуют фотографии и видео с творческого вечера поэтессы в местном клубе «Пляжник».

В то же время, украинские активисты в соцсетях обращают внимание на то, что Ах Астахова в 2015 году выступала в аннексированном Крыму.

«Ирина «Ах» Астахова летом 2015 года посещала с гастролями оккупированный Российской Федерацией Крым, нарушив правила пересечения госграницы и закон «О гастрольной деятельности в Украине». Администрация учреждения «Пляжник» и организаторы провокационного концерта решили несмотря ни на что проводить концерт», – написал в Фейсбуке одесский активист Сергей Стерненко.

В открытом доступе имеется видео с ее выступления в государственном академическом музыкальном театре Симферополя. За это она была внесена в базу сайта «Миротворец».

Сама поэтесса, а также администрация клуба «Пляжник» ситуацию пока не комментировали

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Ряд артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.



В украинском МИДе ранее обнародовали обращение, в котором предостерегли иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.