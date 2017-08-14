В Польше сотни человек протестовали против вырубки Беловежской пущи

В Беловежской пуще на востоке Польши сотни людей собрались, чтобы выразить протест против широкомасштабной вырубки леса, инициированной правительством, сообщает Радио Свобода. Вырубка леса в Беловежской пуще, одном из последних первобытных лесов Европы и объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО, является предметом горячего политического спора относительно лесозаготовок, насчет которых распорядилось правящая партия «Право и справедливость».

Как сообщает агентство Ассошиэйтед пресс из Варшавы, экологи и Европейский Союз выступают против вырубки, в то время как правительство утверждает, что необходимо бороться с заражением жучком. В воскресенье, 13 августа, к польским активистам присоединились экологи из Германии, Нидерландов, Чехии и других стран Европы, чтобы противостоять тому, что они считают разрушением природного заповедника.

Своими действиями правительство Польши нарушило июльский приказ Европейского Суда, отменивший проведение вырубки леса.