США: Въехавшему в толпу людей в Шарлотсвилле мужчине предъявили обвинения

Федеральные следователи США 13 августа выдвинули обвинения в убийстве второй степени мужчине, который 12 августа направил свой автомобиль в толпу демонстрантов в городе Шарлотсвилл в американском штате Вирджиния, сообщает Радіо Свобода.

В результате инцидента погибла 32-летняя женщина, ранены 19 человек.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Раймонд Макмастер заявил, что это событие «отвечает определению терроризма».

Мужчина, идентифицированный как 20-летний Джеймс Алекс Филдс, 14 августа предстанет перед судом. Он был арестован вскоре после инцидента, ему также выдвинули и другие обвинения, включая нанесение умышленных ранений.

Представители Медицинского центра университета Вирджинии заявили, что из 19 раненых 10 на данный момент находятся в удовлетворительном состоянии, еще девять человек проходят лечение амбулаторно.

В Шарлотсвилле 12 августа утром произошли столкновения националистов и их противников. Как сообщают американские СМИ, несколько сотен людей толкали друг друга, бросались бутылками с водой, распыляли химические спреи и кричали.

Ранее ультраправый блогер Джейсон Кесслер заявил, что планирует шествие «за белых» в знак протеста против решения демонтировать памятник генералу Роберту Ли, установленному в городском парке Шарлотсвилля.

Столкновения произошли 11 августа, когда сотни «белых националистов» устроили факельный марш в кампусе университета Вирджинии. Представитель университета сообщил, что несколько человек пострадали, один был арестован.