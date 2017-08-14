В Симферопольском районе задержали мужчину, который находился в российском розыске

Российские полицейские 14 августа задержали в Симферопольском районе в Крыму российского гражданина, который находился в российском розыске. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю МВД Крыма.

По информации ведомства, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Симферопольскому району был задержан 47-летний мужчина, разыскиваемый сотрудниками полиции Мурманска.

«Данный гражданин подозревается в совершении мошенничества в крупном размере на территории родного города. Чтобы избежать наказания, мужчина скрывался в разных субъектах России», – говорится в сообщении пресс-службы.

Злоумышленник был помещен в изолятор временного содержания УМВД по Симферополю, а позднее – передан инициатору розыска, подытожили в ведомстве.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».