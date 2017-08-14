Турция не признает Крым российским в ущерб своим интересам – политолог

Турция не готова признать российскую аннексию Крыма, поскольку это противоречит ее интересам. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал политолог-востоковед, профессор факультета общественных наук Карлова университета в Праге Эмиль Сулейманов.

«Анкара принципиально не пойдет на признание аннексии Крыма. Турция всегда поддерживала крымских татар, но в то же время вряд ли пойдет на какие-то шаги для их поддержки, которые могут сильно ухудшить отношения с Россией. Крымскотатарский вопрос чувствителен для турецких националистов. Кроме того, Анкаре не хочется легитимизировать усиление Москвы в Черном море», – отметил эксперт.

В начале июля президент Турции Реджеп Эрдоган заверил лидера крымскотатарского народа Мустафу Джемилева, что считает украинскую границу неизменной и осуждает аннексию Крыма. В то же время Анкара не присоединяется к европейским санкциям в отношении России за захват полуострова и агрессию на востоке Украины.

17 января 2017 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с группой преподавателей вузов Анкары заявил, что позиция Анкары по вопросу Крыма остается неизменной. По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, нормализация отношений Турции и России не означает изменения позиции страны по крымскому вопросу.