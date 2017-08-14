В Крыму разыскивают сбежавшего из воинской части российского военного

В Крыму разыскивают ушедшего в самоволку 19-летнего российского военного Валерия Ковальчука из воинской части в Кизилташе, сообщил в соцсетях российский блогер Александр Кирьяков.

«Боец сбежал. Валерий Иванович Ковальчук. Крымские, нужна помощь в поисках беглеца. Сам только что перезвонил по первому номеру телефона, указанному ниже в объявлении. сразу ответил помощник начальника оперативного штаба войсковой части 6915 и подтвердил – все номера реальные. Воинская часть в Кизилташе, друзья ищут по Судакскому району и всему юго-восточному Крыму. Следствие разберется, и ничего особо плохого парню не будет, лишь бы глупостей в побеге не наделал», – написал блогер.

По его словам, рост пропавшего – 175 сантиметров, телосложение среднее. Особая примета – родинка над верхней губой с правой стороны.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».