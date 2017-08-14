Задержания российскими силовиками активистов, которые вышли 14 августа на одиночные пикеты в поддержку арестованного Сервера Караметова в Симферополе, должны стать предметом разбирательства в международном суде Организации Объединенных Наций (ООН). Такое мнение 14 августа в комментарии Крым.Реалии выразила юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека Дарья Свиридова.

«То, что сегодня происходит – это адекватная реакция общества, которое не воспринимает такие крайние методы преследования крымских татар. Если мы увидим, что эти люди (задержанные – КР) будут подвергнуты административным взысканиям, то это должно быть предметом рассмотрения международными инстанциями, в первую очередь международным судом ООН. Этим действиям должна быть дана оценка как фактам преследования крымских татар и «политических украинцев», – сказала Свиридова.

По ее словам, Россия продолжает игнорировать международное право.

«Россия игнорирует решения международных судебных и политических инстанций. Это касается не только временных мер международного суда ООН. Это и большое количество резолюций на уровне структур ООН и Совета Европы, которые дают прямые рекомендации России о недопустимости нарушения прав человека», – добавила правозащитница.

В Симферополе 14 августа возле зданий подконтрольных Кремлю Верховного суда, парламента и правительства Крыма прошли одиночные пикеты в поддержку арестованного ранее пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова. Позднее российские правоохранители начали задерживать других митингующих.

9 августа подконтрольный Кремлю Железнодорожный суд Симферополя присудил активисту Серверу Караметову 10 суток административного ареста за «сопротивление сотрудникам полиции».​

Раньше суд признал его виновным по ст. 20.2 КоАП России и оштрафовал на 10 тысяч рублей (около 4200 гривен).

Международный суд ООН 19 апреля ввел временные меры по иску «Украина против России» для защиты прав жителей аннексированного Крыма. Суд постановил прекратить ущемление прав украинцев и крымских татар, возобновить деятельность Меджлиса, а также разрешить обучение на полуострове на украинском языке. Таким образом международный суд обязал Россию выполнять конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.