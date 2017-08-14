В Севастополе назначили нового главу департамента здравоохранения

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников назначил Антона Бахлыкова главой департамента здравоохранения города, сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю правительства Севастополя.

Распоряжение вступило в силу с 14 августа 2017 года.

Дмитрий Овсянников представил нового руководителя департамента в ходе аппаратного совещания правительства города. По словам Овсянникова, за период своей работы в ведомстве Антон Бахлыков показал системный подход в повышении качества оказания медицинской помощи населению, а также пожелал новому руководителю успешной работы по модернизации системы здравоохранения Севастополя.

Антон Бахлыков родился в 1972 году в Тюмени. Закончил Тюменский медицинский институт, Академию народного хозяйства при правительстве России, Уральский университет имени Бориса Ельцина. Имеет обширную медицинскую практику: работал в больницах и научных центрах Тюмени, Кургана, Сургута, Ханты-Мансийска (Россия). Был директором территориальных фондов обязательного медицинского страхования в Югорске, Екатеринбурге и Перми. Специализация – ортопед-травматолог. Исполнял обязанности министра финансов Пермского края.