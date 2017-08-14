На понедельник и вторник 14-15 августа в аннексированном Крыму объявлено штормовое предупреждение: прогнозируются ливни, грозы, град и сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления МЧС России.

«В связи с прохождением холодного фронта вечером 14 августа, в течение суток 15 августа в Крыму и в том числе в Симферополе ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м\с», – сказано в сообщении.

Спасатели призывают жителей и гостей Крыма во время непогоды соблюдать правила безопасности. В частности, во время ливня и сильного ветра следует плотно закрыть окна домов, убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы, а на улице держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи, крупных деревьев. Также в ведомстве рекомендуют воздержаться от поездок по городу и по возможности оставаться в квартире или на работе.