ГПУ: при расследовании войны России против Украины осудили 25 человек, в том числе 9 россиян

В Генеральной прокуратуре Украины заявляют, что по результатам расследования агрессивной войны России против Украины в суд направлен 41 обвинительный акт по 45 лицам.

Как сообщает пресс-служба ведомства, украинские суды уже вынесли приговоры в отношении 25 человек, в том числе девять граждан России, среди них три российских военнослужащих.

По данным украинской прокуратуры, в общем пока к уголовной ответственности привлечены 89 человек, в том числе 43 россиянина, среди которых 20 должностных лиц, в том числе 11 человек из числа руководства Вооруженных сил России (в частности российский министр обороны Сергей Шойгу), этих лиц объявили в розыск, суд дал разрешение на их задержание.

Украинские следователи проводят расследование агрессивной войны России против Украины.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке группировок «ДНР» и «ЛНР». Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться российские «добровольцы». По последним данным ООН, в результате конфликта погибли более 10 000 человек.