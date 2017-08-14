Кино для взрослых: почему Поклонская противится выходу «Матильды» – Радио Крым.Реалии

Почему экс-прокурор аннексированного Крыма и депутат Госдумы России Наталья Поклонская так противится выходу в свет фильма российского режиссера Алексея Учителя «Матильда»? Как выглядят лагеря сторонников и противников кинокартины? Как «Матильда» стала одной из самых популярных тем для разговоров в России?

Об этом ведущий Павел Казарин говорит с российским культурологом, редактором отдела культуры журнала «Огонек» Андреем Архангельским и российским политологом Федором Крашенинниковым.

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