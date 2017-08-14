Российский националист Юрий Горский попросил убежища в Литве

Российский националист, организатор «Русских маршей» Юрий Горский попросил политического убежища в Литве. Он сообщил, что 14 августа получил письменный ответ от миграционной службы о том, что его прошение будет рассмотрено. Процедура может занять несколько месяцев.

В июле Горский смог выехать в Литву, хотя находится под домашним арестом по делу об экстремизме. На суде следствие отмечало, что такая мера пресечения нужна, так как обвиняемый может скрыться.

Дело об экстремизме против Горского возбуждено в связи с шествием русских националистов 1 мая в Москве в поддержку Дмитрия Демушкина. Горский является соратником националиста Вячеслава Мальцева. 4 июля Мальцев также покинул Россию в из-за возбуждения против него уголовного дела.