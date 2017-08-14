Прокуратура АРК: следователям провели тренинг по основам международного права

Следователям главков Национальной полиции в АРК и СБУ в АРК провели тренинги по основам международного гуманитарного права. Как сообщает 14 августа пресс-служба прокуратуры АРК, тренинг организован ведомством совместно с общественной инициативой «КрымSOS» 11 августа в Одессе.

Как сообщается, докладчики остановились на вопросах военных и других преступлений, на которые распространяется юрисдикция Международного уголовного суда, особенностях сбора доказательств для международных судебных инстанций и имплементации этих преступлений в национальное законодательство Украины.

В ведомстве отметили, что прокуратура АРК «постоянно принимает меры для повышения уровня знаний сотрудников правоохранительных органов Автономной Республики Крым в области международного гуманитарного права и европейского права по правам человека».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».