В Керчи готовятся встречать крестный ход из Магадана «Большая Россия»

В Керчи 26 августа планируют встретить автомобильный крестный ход «Большая Россия», который стартовал в 12 июня в российском Магадане. Об этом сообщают на сайте подконтрольной Кремлю администрации города.

«26 августа в город прибудет главная святыня – икона Казанской Божьей Матери «Державный Покров». В городе ее встретят представители епархии, проведут службу. Позже участники пробега посетят святые для всех керчан места, среди которых Аджимушкайские каменоломни, Эльтиген, гора Митридат», – сказано в сообщении.

Стартовавший в Магадане автопробег «Большая Россия» проходит через десятки городов соседней России, Казахстана, аннексированного Крыма а также через неподконтрольные Украине города Донецк и Луганск. Организаторы планируют завершить автопробег 20 августа.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».