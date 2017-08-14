В российском Петербурге требуют расследовать нападение на ЛГБТ-активистов

В России семеро депутатов петербургского Законодательного собрания – Борис Вишневский, Михаил Амосов, Максим Резник, Сергей Трохманенко, Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров подписали обращение к начальнику главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области Сергею Умнову с просьбой установить виновных в нападении 12 августа на журналистов и ЛГБТ-активистов.

Как сообщает корреспондент российской службы Радио Свобода, в нападении участвовали несколько неизвестных молодых людей в спортивных костюмах.

По словам депутата Бориса Вишневского, у него есть претензии к поведению полиции во время этого инцидента – он напоминает, что, по многочисленным свидетельствам, полицейские стояли по другую сторону моста через реку Мойку и пассивно наблюдали происходящее.

По мнению Вишневского, «если бы нападение было совершено на членов «Единой России» или сотрудников полиции, то полицейские действовали бы совсем по-другому».

В результате нападения, во время которого неизвестные распылили перцовый газ, пострадали около 15 ЛГБТ-активистов и журналистов. Журналисты уже проводят импровизированное расследование, в ходе которого в сети появились фотографии нападавших – есть версия, что это члены одной из неонацистских группировок.

По словам одной из пострадавших, журналистки Ксении Клочковой, ЛГБТ-активисты просили полицейских проводить их до метро по окончании публичной акции, которую они проводили на Марсовом поле, но полицейские отказались.

Ожидается, что начальник главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области Сергей Умнов даст ответ депутатам 15 августа.