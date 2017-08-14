Аксенов считает, что проблема крымских больниц и школ – большой штат

Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов утверждает, что в учреждениях образования и здравоохранения полуострова есть проблема превышения штатной численности работников. Об этом Аксенов сообщил 14 августа в Фейсбуке, комментируя вопрос стимулирующих выплат медикам и учителям.

«На текущий момент определена одна из ключевых проблем в этом вопросе – превышение штатной численности, что является зоной ответственности руководителя каждого конкретного учреждения. Руководство должно понимать, что, принимая на работу сотрудника и превышая установленную штатную численность, необходимо руководствоваться не только своими интересами, но и интересами коллектива», – говорится в сообщении.

«Мы понимаем существующую проблему с трудоустройством в сельских районах, однако, если устройство на работу сотрудника никак не связано с решением социальных проблем в населенном пункте, необходимо действовать строго в рамках закона», – отметил Аксенов.

Он добавил, что надо сформировать единый шаблон с методическими указаниями для руководителей учреждений о том, каким образом производить начисления стимулирующих.

Подконтрольные Кремлю власти Армянска сообщали о нехватке врачей и педагогов в городе.

В начале февраля 2017 года в Крыму заявили об острой нехватке кадров. Подконтрольный Кремлю директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Астанкин оценил неукомплектованность кадрового состава «скорой помощи» в одну тысячу человек.

Причиной острого дефицита медицинских кадров в Крыму называют низкую оплату труда.