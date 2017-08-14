Крымский энергомост бесплатно отдадут российской госкомпании

Инфраструктуру крымского энергомоста передадут в безвозмездное пользование сроком на один год российской «Федеральной сетевой компании». Об этом 14 августа сообщается на российском интернет-портале правовой информации.

Согласно распоряжению правительства России, порядок использования инфраструктуры энергомоста должны продумать российские Минэнерго и Минэкономразвития.

Энергомост передадут в пользование «Федеральной сетевой компании» после того как Росреестр зарегистрирует госсобственность, говорится в документе.

В августе 2017 года «Крымэнерго»​ обратилось к жителем аннексированного полуострова с просьбой экономить электроэнергию в вечернее время – часы наибольших нагрузок. Также предприятие предупредило о возможных веерных отключениях электроэнергии из-за роста потребления электричества в период сильной жары.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.