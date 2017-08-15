Госавиаслужба Украины: с октября дети от 5 лет смогут путешествовать без сопровождения

В Государственной авиационной службе Украины утверждают, что с 23 октября 2017 года несовершеннолетние дети смогут путешествовать без сопровождения с 5 лет.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 16 июня Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) принял соответствующую поправку 26 к Международным стандартам и рекомендуемой практике «Упрощение формальностей» (Приложение 9 к Конвенции о международной гражданской авиации).

Сейчас, согласно правилам воздушных перевозок, дети могут перевозиться как в сопровождении, так и без сопровождения взрослого пассажира. По категории «ребенок, перевозимый без сопровождения» могут оформляться дети в возрасте от 2 до 14 лет при внутренней перевозке и дети в возрасте от 2 до 16 лет при международной перевозке.

Дети, путешествующие без сопровождения, принимаются к перевозке после заполнения родителями или опекунами соответствующих надлежаще оформленных документов и оплаты услуги, устанавливается перевозчиком, напомнили в ведомстве.