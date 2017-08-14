В Севастополе ограничат вход на стадион, отремонтированный военными – Черноморский флот

Военнослужащие Черноморского флота России восстановили футбольное поле стадиона бригады кораблей охраны водного района в Севастополе. Как сообщает пресс-служба Минобороны России, раньше на стадионе играли местные любители футбола, а также воспитанники специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №3. После окончания реконструкции, вход на стадион будут ограничивать.

Как сообщили в ведомстве, футбольное поле восстановлено по решению командующего Черноморским флотом России Александра Витко, реконструкция «затронула как стадион, так и спортивный комплекс».

«Арену очистили от сорняков и дикорастущих растений, выровняли поле и нанесли разметку. Вторая очередь восстановительных работ предусматривает возведение зрительских трибун и установку сеточных заграждений напротив футбольных ворот», – говорится в сообщении.

Отмечается, что вопрос о посещении футбольного поля детьми из спортивной школы «практически согласован», также на поле «могут проходить городские и флотские соревнования, а также товарищеские матчи».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».